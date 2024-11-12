В Челябинской области появится программа стимулирования творческих инициатив

Ее задачей будет активизировать работу на уровне муниципалитетов

В Челябинской области разработают программу по стимулированию творческих инициатив, анонсировал губернатор Алексей Текслер в рамках Южно-Уральского гражданского форума.

Ее задачей будет активизировать данную работу на уровне городов и районов.

«Поработаем активнее на муниципальном уровне. Сделаем программу по стимулированию творческих инициатив, создадим условия для развития сначала на региональном уровне, чтобы дальше они шли на федеральный», — заявил губернатор.

Напомним, в рамках Русского экономического форума представители правительства региона рассказали о систематизации работы по развитию этого сектора экономики. В частности, планируется введение реестров субъектов креативных индустрий, выработка мер поддержки под каждый сектор в этом реестре и их реализация. Ранее губернатор Алексей Текслер анонсировал создание в 2025 году первой Школы креативных индустрий в Челябинске.