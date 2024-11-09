Как будет развиваться креативная индустрия Челябинской области рассказали на РЭФ-2024

Чтобы получить новые возможности для развития сферы, необходима диверсификация экономики

С 2021 года креативным индустриям в России уделяется большое внимание. Челябинская область не остается в стороне, в регионе активно развиваются IT, мода, архитектура, урабнистика, кино- и видеопроизводство, дизайн. На панельной дискуссии в рамках II Русского экономического форума рассказали, как будет совершенствоваться эта сфера на Южном Урале.





«В правительстве области будет создана профильная структура, развитие получит челябинский колледж креативных индустрий, продолжат масштабироваться и расширяться деловые мероприятия — форумы, выставки»,— сообщил первый заместитель губернатора Челябинской области Иван Куцевляк.

С 2022 года наблюдается активное развитие сферы креативных индустрий, получившей поддержку на федеральном уровне. Важность этой области для экономики подчеркивает закон о развитии креативных индустрий, вступающий в силу в 2025 году.

Иван Куцевляк объяснил, как в Челябинской области будет вестись работа с этой сферой.

«Работу с креативными индустриями мы будем ставить на еще более системный уровень. Обязательные условия этой работы — ведение реестров субъектов креативных индустрий, выработка мер поддержки под каждый сектор в этом реестре и их реализация»,— сказал он.

Что уже сделано в регионе в сфере креативных индустрий рассказала модератор панельной дискуссии, заместитель директора по развитию креативных индустрий АНО «Агентство международного сотрудничества Челябинской области» Ирина Чиркова.





«Создан информационный портал kicho. ru. Мы приняли мероприятие федерального уровня — форум „Российская креативная неделя — Урал“. Начали лето с очень красивой истории — Парижской недели моды, когда 14 дизайнеров показали свои коллекции под сводами южноуральской Эйфелевой башни. У нас открылся кампус „Школы 21“ от Сбера — это действительно уникальный проект по подготовке IT-кадров. И буквально на днях губернатор Алексей Текслер анонсировал создание первой Школы креативных индустрий в Челябинске в 2025 году»,— сообщила Ирина Чирикова.



Главная задача Челябинской области в данный момент — диверсифицировать экономику промышленного региона, создать условия для развития IT, индустрии моды, архитектурных и дизайн-бюро, кино- и видеопроизводств и других индустрий.