В Челябинской области появится мемориальный комплекс героям СВО

Скоро будет торжественное открытие

В селе Кайгородово Челябинской области заканчивается строительство мемориального комплекса в честь героев СВО. Памятник станет историческим и культурным объектом села, сообщил ИА «Первое областное» глава Алишевского сельского поселения Булат Фахрисламов.

Мемориальный комплекс в селе — редкость. Такие культурные объекты для жителей означают не только развитие территории, но и укрепление исторической памяти.

«Это не просто камень с фамилиями. Это памятник, который будет постоянно напоминать о том, сколько жизней положила наша страна в борьбе с фашизмом и на СВО»,— поделился своим мнением житель Кайгородово Александр Новиков.

Проект мемориального комплекса реализует стройкомпания «Мишкин Дом». Он сделан из гранита и подсвечивается. Мемориал расположился на главной площади Притяжения.

«Жители села Кайгородово вышли с проектом программе инициативного бюджетирования. Сама программа бюджетирования подразумевает софинансирование со стороны инициатора и местных жителей»,— пояснил глава Алишева.

Финансирование со стороны местных жителей составило менее 10%, остальное — за счет областных и местных средств. Такая программа в селе реализуется с 2019 года — власти совместно с жителями восстановили Дом культуры.

Сами сельчане активно помогают своим героям и собирают гуманитарную помощь. Также они делают окопные свечи, покупают дроны и технику.

В Челябинской области все чаще открываются памятники героям СВО. В том числе, на Аллеях Славы. Новый мемориальный комплекс появится и в Каслях. Его центральным элементом станут чугунные три журавля.

Автор: Елизавета Михно