В Каслях создадут мемориальный комплекс с летящими чугунными журавлями

Он станет сердцем сквера Защитников Отечества

В Каслях возведут новый мемориальный комплекс, центральным элементом которого станет монумент с тремя журавлями, взмывающими в небо. Фигуры будут отлиты из чугуна — традиционного материала каслинского литья, рассказали в пресс-службе администрации Каслинского муниципального округа.

Монумент установят в сквере Защитников Отечества, перед этим территорию благоустроят: сделают прогулочную зону и площадку для проведения мероприятий. Черные чугунные журавли и гранитный постамент подсветят, чтобы мемориал был виден с трассы.

Также здесь планируют расположить обелиски, которые сейчас находятся у памятника «Наказ матери». Сам памятник «Наказ матери», являющийся объектом культурного наследия, будет обновлен: его покрасят и подсветят. Для удобства туристов рядом будет обустроена парковка для автобусов и легкового транспорта.

Работы завершатся в сентябре.