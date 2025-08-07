В Челябинской области прославляют подвиги героев СВО в памятниках и Аллеях Славы

Эти места объединяют множество судеб людей

Памятники героям СВО открывают в Челябинской области. Они являются символом чести и объединения, веры и гордости. У каждого мемориала своя история, за которой стоят судьбы людей, их мужество и самоотверженность. В информагентстве «Первое областное» собрали своеобразную карту этих мест и истории их героев.

В сентябре 2024 года на Аллее Славы в Челябинске был торжественно открыт монумент «Защитникам Отечества». Основная часть композиции — это фигуры солдата и девушки. Дополнением ему служит стела с пейзажами Челябинской области. Автор памятника — челябинец Виктор Маркунасов. Коллектив под его руководством создавал работу в течение нескольких месяцев. Монумент высотой более 4 метров сделан из мансуровского гранита.





О том, что в городах и селах должны появиться такие символичные места, ранее говорил президент России Владимир Путин. На недавней встрече с главой государства в Магнитогорске губернатор Челябинской области Алексей Текслер подчеркнул важность поддержки героев СВО и их семей. Он рассказал о создании памятника и о том, какое значение он теперь имеет для бойцов и их близких.

«Мы в прошлом году открыли новый памятник на Аллее Героев. Хорошая обратная связь от ребят, от членов их семей и всех горожан», — произнес губернатор на встрече.

Мемориал символизирует уважение к подвигу южноуральцев, а также посвящен семьям героев, которые с надеждой и верой ждут их дома.

Сейчас к этому памятнику приходят военнослужащие, чтобы отдать дань памяти своим сослуживцам.





Марсель Салахов — участник спецоперации, командир 1-го отделения роты специального назначения войск национальной гвардии. Вся его жизнь связана со служением Родине, и такие монументы для него — это прежде всего дань памяти погибшим товарищам.

«Кто не чтит своих героев, у того нет будущего. Это символ единения народа», — говорит он.

Для подрастающего поколения такие монументы также важны, поскольку они помогают сохранить историческую память и воспитывают чувство патриотизма. Поэтому в городах и селах Челябинской области открывают новые памятники и стелы. Так, Аллея Памяти открылась в Нагайбакском районе. Со слезами на глазах люди возлагали цветы к мемориалу, на котором увековечены имена их сыновей, мужей, братьев. Аллея Памяти стала символом объединения всех жителей Нагайбакского района ради победы.





Часовня в память о героях СВО установлена в селе Сугояк Красноармейского района. Она построена бойцами 400‑го самоходного артиллерийского полка 90‑й танковой Чебаркульской дивизии в ходе проведения спецоперации. Сборную конструкцию привезли из зоны боевых действий и установили в районе.





Памятник участникам боевых действий установили в Красном Поле в сквере по улице Цветочной.





В Агаповке на кладбище, где захоронены участники спецоперации, был установлен памятный монумент. Проект монумента выбрали матери погибших участников спецоперации. Вечный огонь символизирует память народа о погибших героях, языки пламени этого огня вздымаются в небо в виде огненных птиц — журавлей, словно души погибших ребят, которые будут жить вечно в памяти.





В Варненском районе в поселке Нововладимировском открыли Аллею Памяти, парк в честь погибшего на СВО бойца Ивана Харина, награжденного орденом Мужества (посмертно).





Основой для памятника в селе Долгодеревенском Сосновского округа стал образ реального военнослужащего, Героя РФ (посмертно) Андрея Мосина.

Андрей Мосин с 24 февраля 2022 года в составе своего подразделения принимал участие в спецоперации по защите Донецкой и Луганской Народных Республик. В ходе боевых действий против ВСУ боец обеспечивал блокирование диверсионно-разведывательных групп, а своим снайперским огнем уничтожил значительное количество вражеской силы. В 2023 году получил смертельное осколочное ранение, прикрывая напарника своим рюкзаком от минометного обстрела.





Торжественное открытие монумента в Долгодеревенском планируется в сентябре, однако уже сейчас мама Андрея Ольга Мосина приходит сюда, чтобы хоть как-то почувствовать присутствие сына и почтить его память.

«Когда увидела, я была в шоке, насколько памятник похож. Гордость и благодарность настолько перемешались — словами не описать», — рассказывает Ольга.





Как отметил глава Долгодеревенского сельского поселения Александр Желтов, основной смысл монумента в том, что солдат стоит на защите старшего поколения и матерей с детьми.

«Андрей Мосин — первый Герой России (посмертно) в Сосновском районе, мы предложили, чтобы образ солдата был именно его. Когда СВО закончится, мы соберем фамилии всех наших погибших бойцов и нанесем здесь, потому что они все герои», — сказал глава поселения.