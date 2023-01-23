В Челябинской области построят третий госприют для бездомных животных

На содержание бродячих собак и кошек в этом году потратят более 63 млн рублей

В Катав-Ивановске появится третий в Челябинской области государственный приют для безнадзорных животных. К середине 2023 года там возведут модульные здания гаража, дезбарьера, установят систему водоочистки, поставят ограждение, а также подключат приют к электричеству. Об этом сообщили в пресс-службе Законодательного собрания Челябинской области по итогам заседания комитета по аграрной политике.

В настоящее время в регионе действуют госприюты для животных в Агаповском и Сосновском районах. Первый начал работу в 2021 году на базе местной ветстанции. Второй — в конце прошлого года, он обслуживает 15 ближайших муниципалитетов. Причем в настоящий момент он уже почти полностью загружен.

За минувший год в областные госприюты поступило почти 2 тыс. животных. Из них около 1,6 тыс. было выпущено в прежнюю среду обитания. На постоянной основе в приютах содержится 91 собака и 80 кошек.

В 2022 году на содержание животных в госприютах область потратила почти 31 млн рублей. В этом году сумму увеличили до более чем 63 млн рублей.

Приют в Катав-Ивановске будет обслуживать горнозаводскую зону. В прошлом году на организацию этого приюта, а также на открытие приюта в Сосновском районе из областного бюджета направили более 54 млн рублей.

Всего за 2022 год в Челябинской области отловили 5667 животных без хозяев. Это на 527 животных больше, чем годом ранее. 3791 животное, попавшее в отлов, было направлено в частные приюты для стерилизации, лечения, вакцинации и последующего выпуска.

Напомним, что с этого года в Челябинской области ужесточились требования к содержанию домашних животных. Например, собак выше 40 см в холке запретили выгуливать без намордника. Также выходить на прогулку с питомцем запретили южноуральцам в состоянии опьянения.

Ранее ИА «Первое областное» писало о массовых жалобах южноуральцев на стаи агрессивных собак и о том, как в муниципалитетах решают проблему безнадзорных животных.