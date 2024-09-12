В Челябинской области ожидаются ночные заморозки

Однако дневные температуры останутся на прежнем уровне

По данным Челябинского гидрометеоцентра, сегодня, 12 сентября, в регионе установится теплая погода. В областном центре утром +8, днем воздух прогреется до +17 градусов. А вот ночные температуры в отдельных районах региона опустятся до +1 градуса.

«В Челябинской области в четверг, 12 сентября, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью температура опустится до +4...+8 градусов, в горах и низинах до +1», — отмечают синоптики.

Ветер северо-восточный, от 3 до 8 метров в секунду, днем местами порывы до 12 метров в секунду.