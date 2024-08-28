«Молодое» бабье лето пришло в Челябинскую область

Температура в регионе поднимается до +27 градусов

В Челябинской области наступило «молодое» бабье лето: после довольно прохладного и дождливого периода в конце августа установилась сухая и, можно сказать, жаркая погода, сообщили ИА «Первое областное» в Челябинском Гидрометеоцентре.

«Традиционно ранее бабье лето наступает в период с 28 августа по 11 сентября. Мы можем наблюдать его на этой неделе: погода установилась безветренная, теплая, в отдельных районах температура поднимается до +27 градусов»,— рассказали синоптики.

В ближайшие дни ложбина северного циклона принесет небольшие осадки и понижение температуры, однако, по словам синоптиков, существенного похолодания не ожидается: 20-градусное тепло, а местами и чуть выше сохранится.

Еще одно — «старое» — бабье лето синоптики обещают южноуральцам во второй половине сентября. Длится оно по-разному: тепло может простоять и пару дней, а может и больше недели. Вероятность того, что после «молодого» бабьего лета «старое» не наступит, менее 25%.

Новый учебный год в Челябинской области также начнется с теплой погоды: на 2 сентября синоптики обещают до +20 градусов.