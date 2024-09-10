Начало осени радует челябинцев солнечной и теплой погодой. Надолго ли задержится бабье лето в Челябинске, ИА «Первое областное» рассказал начальник Челябинского ЦГМС Валерий Кочегоров.«Ближайшую неделю в Челябинске ожидается теплая погода, это нормально для нашего региона. Сейчас период „молодого бабьего лета“. Все семь дней погода будет достаточно сухая, маловетреная и теплая», — рассказал Валерий Кочегоров.
По данным Гидромета, во вторник, 10 сентября, в некоторых городах региона воздух прогреется до +25 градусов. 11 и 12 сентября в Челябинской области температура будет от +16 до +23 градусов.
Согласно данным долгосрочного прогноза Gismeteo, температура воздуха в регионе начнет понижаться с 19 сентября. Столбики термометров опустятся до +14 градусов. А пока горожане могут наслаждаться прогулками по солнечному Челябинску.Автор: Ксения Рындина