Синоптики рассказали, когда закончится бабье лето в Челябинской области

Теплую погоду назвали «молодым бабьим летом»

Начало осени радует челябинцев солнечной и теплой погодой. Надолго ли задержится бабье лето в Челябинске, ИА «Первое областное» рассказал начальник Челябинского ЦГМС Валерий Кочегоров.

«Ближайшую неделю в Челябинске ожидается теплая погода, это нормально для нашего региона. Сейчас период „молодого бабьего лета“. Все семь дней погода будет достаточно сухая, маловетреная и теплая»,

— рассказал Валерий Кочегоров.

По данным Гидромета, во вторник, 10 сентября, в некоторых городах региона воздух прогреется до +25 градусов. 11 и 12 сентября в Челябинской области температура будет от +16 до +23 градусов.

Согласно данным долгосрочного прогноза Gismeteo, температура воздуха в регионе начнет понижаться с 19 сентября. Столбики термометров опустятся до +14 градусов. А пока горожане могут наслаждаться прогулками по солнечному Челябинску.