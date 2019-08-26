В Челябинской области ожидается дефицит мужчин

По мнению экспертов, такие показатели связаны с высокой смертностью мужчин.

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В Челябинской области к 2036 году ожидается дефицит мужчин. Такой прогноз опубликовал Росстат.



Так, по информации ведомства, сейчас как в Челябинской области, так и во всех регионах России на 1 тысячу мужчин приходится 1154 женщины. К 2036 году эта цифра немного снизится, однако всё равно женщин будет большинство — 1128. Исключение — Чукотка. Сейчас там на 1 тысячу мужчин приходится 956 женщин, а к 2036 году их станет 813.

Как считают эксперты, такие показатели связаны с высокой смертностью мужчин в России. Ведь ещё в возрасте 4-х лет на 1 тысячу мальчиков приходится 947 девочек, а уже к 20-25 годам их становится 1023. В марте 2019 года министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова говорила, что более 70% смертей мужчин вызвано злоупотреблением алкоголя. Причём большинство проблем скапливается в организме в возрасте 45-50 лет — примерный возраст смерти мужчин в России.

Напомним, в мае 2019 года президент России Владимир Путин издал указ, в котором поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет к 2024 году. На что Вероника Скворцова ответила, что данный рост идёт с опережением указанного плана и уже сейчас продолжительность жизни женщин составляет 78,5 лет.