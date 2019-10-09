Попытка номер три: в Челябинске снова продали исторический особняк

На этот раз дом на Цвиллинга, 8 оценили в 2 миллиона рублей.

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Одноэтажный деревянный дом Агрова-Кузнецова на Цвиллинга, 8 уже в третий раз обрел своего нового хозяина. Итоги конкурса огласило Министерство имущества Челябинской области.

В торгах по приобретению объекта культурного наследия участвовали 5 претендентов. Цену в 2 миллиона рублей предложило ООО «Флагман», эта организация и стала победителем. После подписания документов фирма будет обязана отреставрировать особняк - вернуть ему исторический облик.

«Контроль над исполнением покупателем условий конкурса будет осуществлять специально созданная министерством комиссия. В нее вошли представители регионального минкульта, комитета по охране объектов культурного наследия, ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области» и другие»,— сообщили «Первому областному» в Министерстве имущества Челябинской области.

Ранее дом пытались продать уже дважды. Но каждый раз покупатели отказывались от сделки. Бизнесмены заявляли, что на ремонт исторического здания им давали слишком мало времени. А по закону изменить срок после торгов уже было нельзя. В торгах новых Минимущества эти замечания, похоже, учло. Теперь на реставрацию у собственника есть почти три года. Закончить работы нужно до 1 октября 2022 года.