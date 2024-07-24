Семь остановок переименуют на железной дороге в Челябинской области

Названия получают остановки, имеющие только цифровое обозначение километра

В ближайшее время на Южно-Уральской железной дороге новые названия получат семь остановочных пунктов. Как сообщили в пресс-службе ЮУЖД, новые названия указывают на находящиеся поблизости населенные пункты или какие-либо объекты.

Остановочный пункт 132-й километр, расположенный на участке Чурилово — Нижняя, получит название «Нагорный».

На участке Бердяуш — Полетаево I переименуют сразу две остановки: 2068-й километр — в «СНТ Градостроитель», а 2070-й километр — в «СНТ Полет».

Остановочный пункт 2078-й километр на участке Полетаево I — Челябинск-Главный получит название «СНТ Железнодорожник».

Еще две остановки переименуют на участке Челябинск-Главный — Еманжелинск. ОП 26-й километр получит название «СНТ Дубровский», а ОП 18-й километр — «Вознесенка».

На участке Электростанция — Полевской остановочный пункт 226-й километр переименуют в «СНТ Надежда».

Новые названия остановок начнут указывать в билетах с 1 августа.

Напомним, ранее новые названия получили девять остановочных пунктов на Южно-Уральской железной дороге.