В Челябинске собирают первую партию гуманитарной помощи для беженцев с Донбасса

24 февраля фуры с товарами отправятся в Ростов

Сегодня, 22 февраля, состоялся прием гуманитарной помощи от предприятий и жителей Челябинской области для беженцев с Донбасса. Корреспондент ИА «Первое областное» посетил склад, на который свозят пожертвованные товары.

Перед распахнутыми воротами склада стоит грузовик, который разгружают волонтеры «Молодой Гвардии Единой России». Часть поддонов с большими упаковками уже ждет в уголке. Чуть позже на погрузчике их отвезут в большой ангар к десяткам коробок с необходимыми продуктами питания, средствами личной гигиены.





Помощь привозят все, кому не все равно: от простых людей до известных предприятий. За сутки уже удалось собрать товаров на целую фуру гуманитарной помощи. Причем, чтобы помочь беженцам с Донбасса, южноуральцам вовсе не обязательно приезжать в столицу региона. Жители городов области могут принести товары в местное отделение «Единой России», откуда все регулярно переправляется в челябинский склад.





Контролирует прием гуманитарной помощи руководитель Регионального исполнительного комитета «Единой России» Денис Моисеев. Он рассказал, какие товары сейчас нужны беженцам больше всего.

«Сформирован список потребностей. Это, в первую очередь, товары первой необходимости: моющие, чистящие средства, непортящиеся продукты питания, вода в неограниченном количестве. То есть, все то, что может понадобиться людям, которые спонтанно меняют место жительства. Полный список есть у нас на сайте и мы его отправили нашим партнерам, уже десятки предприятий откликнулись и помогли», — отметил Денис Моисеев.





Уже 24 февраля первую партию с гуманитарной помощью из Челябинска отправят в Ростов. В дальнейшем фуры будут отправлять по мере их наполнения товарами.

Напомним, первый вице-губернатор Ирина Гехт сообщила, что возможный приезд беженцев из Донбасса не отразится на жителях Челябинской области.

Ранее секретарь Челябинского регионального отделения «Единой России» Алексей Текслер поручил начать сбор денег для помощи беженцам из самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик.