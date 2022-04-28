В Челябинской области организуют круглосуточную охрану монументов воинской славы

Меры усилят с 1 по 12 мая

В Челябинской области с 1 по 12 мая монументам воинской славы, памятникам и местам воинских захоронений организуют круглосуточную охрану. Такое поручение дал губернатор Алексей Текслер на очередном заседании антитеррористической комиссии Челябинской области, сообщает пресс-служба правительства.

На комиссии обсудили, как обеспечат безопасность южноуральцам на торжественных мероприятиях, посвященных Дню Победы, а также защиту детских летних лагерей. По всей Челябинской области пройдут массовые мероприятия, посвященные 77-й годовщине Победы в в Великой Отечественной войне.

«Самое важное — это обеспечить полную безопасность всех участников мероприятий. Это главная задача, которая перед нами стоит», — сказал Алексей Текслер.

Губернатор подчеркнул, что необходимо уделить повышенное внимание вопросам безопасности, обеспечению антитеррористической защиты на улицах, особенно во время массовых мероприятий. Также глава региона отметил, что с 1 по 12 мая необходимо обеспечить круглосуточную охрану воинским монументам, местам воинских захоронений и памятникам.

Губернатор подчеркнул, что особо внимания требует защита летней оздоровительной кампании детей. В этом году в области откроются 778 лагерей. Они примут более 157 тысяч детей.

«Должна быть обеспечена их антитеррористическая защита, пожарная, санитарная безопасность. С 10 мая начнется проверка готовности оздоровительных учреждений всех форм собственности. Обеспечение безопасности детей — это приоритет»,

— акцентировал внимание глава региона.