Сегодня, 26 апреля, в рабочем поселке Вешкайма Уляновской области случилась трагедия. В детский сад «Рябинка» ворвался мужчина с ружьем, застрелил помощника воспитателя, 5-летнего мальчика и 6-летнюю девочку, а потом покончил с собой, сообщает источник «Интерфакса».
Мужчина сначала ранил сотрудницу детского сада, которая стояла на крыльце, потом поднялся на второй этаж, зашел в группу и убил троих человек.
Известно, что в детском саду не было охранника.
По предварительным данным, стрелку 28 лет. Он взял ружье у 68-летнего охотника, которого ранее и подозревали в нападении. Однако, по данным свидетелей трагедии, нападавший был значительно моложе.
UPD: Стрелка зовут Руслан Ахтямов. Известно, что он застрелил соседа Александра Дронина, у которого и забрал ружье. Возбуждено уголовное дело об убийстве.
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