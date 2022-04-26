В Челябинской области усилят охрану образовательных учреждений

В правительстве отреагировали на трагедию в детском саду Ульяновской области

В Челябинской области усилят охрану общественных мест, особенно образовательных учреждений региона. Меры приняты в связи с прошедшей сегодня, 26 апреля, трагедией в Ульяновской области, когда местный житель ворвался в здание детского сада, застрелил нянечку и двоих детей. А после покончил с собой. Решения Первому областному информационному агентству озвучили в правительстве региона и в ГУ МВД по Челябинской области.

В полиции пояснили, что на территории Челябинской области будет усилена охрана общественного порядка особенно — в местах массового скопления людей и рядом с образовательными учреждениями.

«Учреждениям указано на необходимость усиления режима охраны», — кратко прокомментировала первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт.

Напомним, сегодня в Ульяновской области 26-летний местный житель вошел в здание детского сада, ранил работницу, застрелил нянечку и двух детей 5 и 6 лет. А после покончил с собой. Известно, что оружие принадлежало соседу стрелявшего, которого преступник застрелил в ближайшем лесу. Его тело найдено позже. Власти региона сообщают, что стрелок состоял на учете в психдиспансере.