В Челябинской области определился первый двухсотбалльник

Парень — выпускник одной из школ Магнитогорска

Челябинская область продолжает подводить промежуточные итоги ЕГЭ. На сегодняшний день в регионе уже 87 стобалльников и один двухсотбалльник. Об этом в личном телеграм-канале рассказал губернатор Алексей Текслер.

«Поздравляю всех ребят. Вы большие молодцы! Дальше вас ждет важнейший этап — поступление в высшие учебные заведения. Всех школьников Челябинской области призываю поступать в наши вузы, потому что мы делаем все возможное, чтобы вы могли развивать свои таланты и добиться успеха», — заявил глава региона.

Алексей Текслер также пожелал удачи тем выпускникам, которые еще не закончили сдавать выпускные экзамены.

Выпускница челябинского лицея № 95 Анна Павлова получила 100 баллов на ЕГЭ по истории, а стобалльник по химии из Магнитогорска мечтает стать стоматологом.

Репетиторы из Челябинска рассказали, как подготовить ребенка к ОГЭ и ЕГЭ за неделю.

Кстати, в 2024 году выпускница челябинского физико-математического лицея № 31 Елизавета Спирина набрала рекордное количество баллов. Девушка сдавала четыре экзамена и получила 389 баллов. У Лизы по сотне баллов за профильную математику, физику и информатику и еще 89 баллов за экзамен по русскому языку.