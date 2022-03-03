В Челябинской области окончены поиски двух пропавших школьников

Мальчики не выходили на связь сутки

В Челябинской области окончены поиски двух школьников, которые накануне ушли с уроков и не вернулись домой. Оба ребенка найдены живыми, сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе УМВД по Челябинску.

Восьмилетний и двенадцатилетний мальчики вышли из здания школы днем 2 марта и не вернулись. Поисками занимались волонтеры и полиция. По данным добровольцев, ребят нашли в Аргаяшском районе.

«Найдены, противоправных действий в отношении несовершеннолетних не совершалось», — прокомментировали в пресс-службе в УМВД по Челябинску.



