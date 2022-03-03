При покупке валюты на бирже физлицам придется платить 30% комиссии

Ограничительную меру ввел Банк России

При покупке валюты на бирже с физических лиц в России будут взимать комиссию в размере 30%. Меру ввел Банк России. Информацию сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Установленная мера позволит выровнять конкуренцию между банками и брокерами.

«30% комиссия, которую брокеры должны брать с физических лиц при покупке валюты на бирже, просто выравнивает конкурентные условия между банками и брокерами, потому что банки имеют возможность использовать спред между курсом покупки и продажи валюты», — сообщили ТАСС в пресс-службе Банка России.

Добавим, для поддержки граждан и обеспечения устойчивости кредиторов Банк России ввел дополнительные меры. Регулятор отменил макропруденциальные надбавки к коэффициентам риска по ряду категорий кредитов, выданных с 1 марта 2022 года. Мера распространяется на необеспеченные потребительские кредиты в рублях, кроме кредитов с полной стоимостью потребительского кредита (ПСК) более 35% и кредитов ПСК от 20% до 35% с долговой нагрузкой более 80%.

Также макропруденциальные надбавки отменены по ипотечным кредитам в рублях. Исключением являются кредиты с LTV (соотношением величины основного долга и справедливой стоимости предмета залога) выше 90%. Отмена надбавок затронет кредиты физлицам в рублях на финансирование по договору участия в долевом строительстве.

Вместе с тем Центробанк снизил макропруденциальные надбавки к коэффициентам риска по выданным с 1 марта 2022 года необеспеченным потребительским кредитам в рублях с показателем долговой нагрузки заемщика свыше 80% и значением ПСК от 20 до 35%.

До 1 января 2023 года Банк России отложил введение макропруденциальных лимитов в отношении необеспеченных потребительских кредитов.

Банкам, МФО, кредитным потребительским кооперативам, сельскохозяйственным кредитным кооперативам, жилищным накопительным кооперативам ЦБ рекомендовал приостановить до 31 декабря 2022 года процедуры принудительного выселения должников из жилых помещений, на которые кредиторами ранее было обращено взыскание.