В Челябинске 2 марта пропали двое детей

Школьники ушли с уроков утром и не вернулись домой

2 марта в Челябинске пропали двое школьников ушли с уроков и не вернулись домой. Восьмилетний Сергей Шерстнев и двенадцатилетний Ильнур Япаров вышли из здания школы № 141 на ул. 60-летия Октября, 26А в 11:00 и не вернулись, их местонахождение до сих пор неизвестно. Ориентировку разместил в своих соцсетях поисковый отряд «Легион спас».



Сейчас на поиски отправились 8 человек из поискового отряда «Легион спас».

Приметы 12-летнего Ильнура Япарова:

Рост 145 см, среднее телосложение, черные глаза, короткие темные волосы. Одет в голубой спортивный костюм с зелеными вставками и черные ботинки.





Приметы 9-летнего Сергея Шерстнева:

Рост 122 см, худое телосложение, глаза карие, волосы темно-русые. Одет в черные брюки, серую водолазку, кофту в бело-синюю полоску на молнии, с собой светло-коричневый рюкзак в клетку, черный пакет с обувью.





Всех, кому что-либо известно о местонахождении детей, просят звонить в поисковую службу по номеру (351)-2-777-911, по телефонам: +7(955) 768-56-61 (Дмитрий), +7(982) 343-79-93 (Александр, +7(951) 455-13-17 (Татьяна) или по номерам 02 или 112.