В Челябинской области обсуждают ужесточение правил использования электросамокатов

В числе предлагаемых мер — блокировка аккаунтов нарушителей ПДД и ограничения для несовершеннолетних

На Южном Урале обсуждается ужесточение правил использования электросамокатов. Губернатор Алексей Текслер поднял вопрос на заседании региональной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, сообщает пресс-служба правительства.

Глава региона подчеркнул, что вопрос актуализировался на фоне стремительного роста количества средств индивидуальной мобильности и числа происшествий с их участием.

«Понятно, что мы говорим в первую очередь об электрических самокатах. Давайте смотреть объективно: это не просто средство индивидуальной мобильности, это уже вид транспорта. Поддерживаю инициативу на запрет движения СИМ для конкретных территорий — например, парки, скверы. Для отдельных участков улично-дорожной сети необходимо снижение порога скорости», — отметил Алексей Текслер.

Среди других рассматриваемых мер: блокировка аккаунтов нарушителей ПДД, запрет на использование средств индивидуальной мобильности несовершеннолетними.

Губернатор поручил обратиться к опыту коллег из других регионов по решению данных вопросов и наладить работу с операторами СИМ в Челябинской области.

Напомним, ранее ИА «Первое областное» сообщало, что операторы кикшеринга определили для Челябинска «медленные» зоны. Это сделали как МТС Юрент (фиолетовые самокаты), так и Whoosh (желтые самокаты).