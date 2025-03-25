Для желтых самокатов в Челябинске определили медленные и запрещенные зоны

Также на них установлена технология антитандем

Сезон электросамокатов стартовал в Челябинске. На улицах города появились парковки с фиолетовым и желтым транспортом. В компании кикшеринга Whoosh рассказали журналистам медиахолдинга «Первый областной» о медленных и запрещенных зонах для их самокатов.

Для желтых самокатов в этом сезоне 64 зоны, в которых транспорт будет автоматически замедляться до скорости 20, 15 или 10 километров в час, в зависимости от условий в каждой конкретной зоне.

«Есть 23 зоны, где движение на самокатах нашего сервиса полностью запрещено. То есть, когда самокат туда въезжает, он просто останавливается. Естественно, напомню, что в этом году продолжит работать технология антитандем, которая позволяет самокату самостоятельно определять поездки вдвоем или втроем, может быть, еще больше попробуют на одном самокате поехать», — рассказал медиахолдингу «Первый областной» пресс-секретарь сервиса кикшеринга Дмитрий Балакирев.

Ранее сообщали, что в число медленных зон для фиолетовых самокатов вошли Театральная площадь, парк Алое поле, а также часть набережной южного берега реки Миасс.

В ближайшее время полиция Челябинска планирует провести специальное совещание по разработке механизмов уменьшения ДТП с участием электросамокатов. Об этом начальник городского управления МВД Андрей Меньшенин сообщил на аппаратном совещании в мэрии.

«Возьмем по аналогии с другими регионами, посмотрим, где у нас имеются самые правильные и минимальные последствия, как ездят, как хранятся и так далее. Проведем на этой неделе совещание», — сказал Андрей Меньшенин.

Тем временем в Челябинске уже стали фиксировать первые случаи ДТП с участием самокатчиков. Мошенники тоже не дремлют и напоминают о старой схеме обмана для получения доступа к счетам пользователей или их телефонам.