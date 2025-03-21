В Челябинске для электросамокатов определили «медленные зоны»

Скорость будет автоматически замедляться до 15 километров в час

В Челябинске сегодня, 21 марта, открылся сезон электросамокатов. Фирменные фиолетовые средства передвижения «МТС Юрент» уже замечены на пересечении улиц Кирова и Калинина возле кукольного театра, а также около горбольницы № 1.

«Жителям Челябинска и гостям города будет доступно более двух тысяч электросамокатов модели Ninebot S90L. Все устройства оснащены поворотными сигналами и двумя дашбордами для удобства и безопасности пользователей и всех участников дорожного движения», — сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе компании.

За зиму весь парк электросамокатов «МТС Юрент» прошел полную диагностику. Для безопасности поездок устройствам обновили ручки, шины, бамперы, проверили и восстановили аккумуляторы, заменили коврики и прочие важные детали.

Для повышения безопасности поездок в городе действуют «медленные зоны» — участки, на которых устройства сервиса будут автоматически замедляться до 15 километров в час.

В Челябинске в число «медленных зон» вошли Театральная площадь, парк Алое поле, а также часть набережной южного берега реки Миасс.

Движение самокатов будет полностью запрещено на Бульваре Славы и в парке имени А. С. Пушкина. От пользователей при этом никаких дополнительных действий не потребуется: все электросамокаты «МТС Юрент» оборудованы встроенным IoT-модулем, благодаря которому устройства будут автоматически и очень плавно снижать скорость или полностью замедляться на определенных участках.

В сезоне 2025 года сервис продолжит выявлять и блокировать несовершеннолетних за рулем самокатов с помощью МТС ID (в 2024 году было заблокировано более 10 тысяч таких аккаунтов по всей России). Сохраняются высокие штрафы за нарушения ПДД. В частности, за езду в нетрезвом виде размер штрафа составляет 100 тысяч рублей, езду вдвоем — 5 тысяч рублей, передачу самоката ребенку — 10 тысяч рублей, неспешивание на пешеходных переходах — 1 тысячу рублей. По ряду нарушений к штрафам добавляется блокировка аккаунта в приложении, она может быть пожизненной или сезонной.

В этом году самокаты «МТС Юрент» будут доступны в Магнитогорске и Троицке. Стоимость аренды в Челябинске начинается от 5,99 рубля за минуту плюс 40 рублей за активацию. Арендовать электросамокат можно в приложении «МТС Юрент» для iOS или Android.