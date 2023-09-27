Челябинские эксперты выступили за маркировку меда и продуктов пчеловодства

Покупатель не может отличить сырье от фальсификата

Пчеловоды бьют тревогу: численность пчелиных колоний стремительно сокращается. В новой серии «Экологика» на телеканале ОТВ руководитель координационного совета по экологии при губернаторе Челябинской области Рашид Исмаилов рассказал, грозит ли пчелам вымирание и почему важно маркировать мед.

По словам ведущей программы Дарьи Годуновой, эксперты посчитали, что за последнее десятилетие пчел стало меньше на сорок процентов.

«В первую очередь это общемировая тенденция. Идет смешение пчелиных рас. Из-за бизнеса, погони за большими объемами продуктов смешиваются расы пчел, которые не адаптированы к различным климатическим условиям. Пчела становится не очень выносливой. Ядохимикаты и пестициды — это угроза номер один для пчел. Этот вопрос мы пытаемся законодательно решить», — пояснил Рашид Исмаилов.

По мнению Рашида Исмаилова, на законодательном уровне необходим запрет на обработку ядохимикатами площади в местах зарегистрированного пункта пчеловодства.

Он уточнил, что пчела — это явный маркер состояния экологии. Если пчелы погибают, значит, надо смотреть, что в регионе не так с воздухом, водой. Третья причина гибели насекомых — заболевания. Оказывается, внутри семьи могут быть вирусы, инфекции, паразиты, от которых страдает вся колония.

И все же посчитать количество пчел, «трудящихся» в Челябинской области, невозможно. Только к 1 марта 2025 года эти данные введут в единую информационную систему учета, куда по требованиям федерального закона внесут всех сельхозживотных. В перечень для обязательной маркировки вошли и пчелы.

Нуждаются в маркировке и продукты пчеловодства. Отличить настоящий мед от фальсификата обычному покупателю невозможно.

Эксперты признают, что географическое положение Челябинской области позволяет сохранить отрасль пчеловодства на достаточно высоком уровне. Этому благоприятствует и близость с соседней Башкирией, которая является флагманом пчелиного сектора в России, и культура земледелия южноуральских фермеров, которые не злоупотребляют пестицидами.