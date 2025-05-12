В Челябинской области снова ищут метеорит

Весной 2025 года в Кунашакском районе работала экспедиция из ученых и журналистов

В апреле 2025 года в Кунашакском районе Челябинской области ученые из Уральского федерального университета (УрФУ) активно проводили поиски метеорита, упавшего 23 марта 2025 года, сообщает сайт вуза. По предварительным расчетам, фрагменты космического тела могли приземлиться недалеко от деревни Усольцево.

К поискам привлекали волонтеров и журналистов, чтобы увеличить шансы на обнаружение обломков. Ученые использовали данные с метеорной сети и современные технологии, включая искусственный интеллект, для уточнения координат и анализа информации. Район поиска осложнялся тем, что местность кишит клещами. Это создавало дополнительные трудности для исследователей.

Еще до выезда ученых местность обследовали сотрудники редакции кунашакского издания «Знамя труда».

Первый раз на поиски метеорита кунашакские журналисты выехали в начале апреля. Фото «Знамя труда»

Главный редактор местной газеты Ильдар Гиматов уверен, что жители Кунашакского района не ощутили падения метеорита, которое произошло в 4:30 утра. О небесном теле стало известно из новостей и записей с камер видеонаблюдения. В отличие от Челябинского метеорита 2013 года, этот был значительно меньше и, вероятно, взорвался на высоте около 60 километров, разлетевшись на осколки.

Журналисты, заинтересовавшись этим событием, отправились на поиски метеорита вместе с учеными, в том числе и с профессором Виктором Гроховским. Ильдар рассказал, что они ориентировались на расчеты, предоставленные «Патрулем ночного неба» и подтвержденные учеными.

Поиски велись на границе Кунашакского и Красноармейского районов. Местность оказалась труднопроходимой — болота и леса. Журналисты использовали дрон и металлоискатель, хотя, как признался Ильдар, последний был взят больше для картинки. За несколько выездов на место экспедиции не удалось обнаружить метеорит, несмотря на тщательное обследование территории.





Местность оказалась труднопроходимой. Фото «Знамя труда»

Кунашакский район известен падением метеорита и в 1949 году, когда был найден крупный метеорит. Поиски его проводились с активным привлечением местных жителей. Тогда обломки небесного тела разлетелись на площади около 300 квадратных километров.

Что делать, если вы нашли осколок метеорита?

Если вы считаете, что нашли метеорит, важно не трогать его голыми руками, чтобы сохранить образец в первозданном виде. Сфотографируйте находку на месте, зафиксируйте координаты GPS и обратитесь к специалистам, например в ближайший университет или музей, занимающийся геологией или астрономией. Они смогут провести экспертизу и подтвердить, действительно ли это метеорит.