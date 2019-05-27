/ Челябинцам разрешили купаться на шести пляжах

Безопасно отдохнуть у воды можно будет в 15 местах в черте города.

В летнее время в Челябинске будут функционировать 15 пляжей на озерах Смолино и Первом, а также на Шершневском водохранилище. Но только на 6 из них можно купаться. Это «Белый парус», «Ясень», Городской пляж на Шершнях, «Солнечный берег», «Прибой» и «Восточный берег». Пока официально купальный сезоне не открыт, и поэтому пляжи еще ждет проверка.

Мы прорабатываем вопрос учреждения, которое будет заниматься обеспечением организации отдыха в местах, где нет инвесторов. Сейчас мы получаем информацию о готовности пляжей. На 28−29 мая у нас запланированы проверки и запуски пляжей в работу. — рассказал председатель комитета по управлению имуществом и земельным отношениям города Челябинска Сергей Чигинцев.

О готовности пляжей к купальному сезону доложили на аппаратном совещании главы города. Владимир Елистратов уточнил ситуацию с карьерами.

У нас на территории города минимум 3 карьера. Какие перспективы у них? Я знаю, что будет высокая температура, и люди туда пойдут купаться. Надо проработать этот вопрос. — сказал Владимир Елистратов.

Однако купание на карьерах не поддерживают федеральные ведомства, организовывающие проверку. Отдых возможен только на прибрежной зоне таких водоемов.

Добавим, что купаться нельзя на следующих пляжах: «Западный», «Русские забавы» на Шершнях, по улице 4-й Бирской, Бобруйской, Василевского, Хуторной, в переулке Дачном.