Алексей Текслер поручил главам территорий подготовиться к паводку и весенним субботникам

Тема предстоящего ледохода и бурного таяния снега впервые в 2023 году обсуждалась на совещании у губернатора

Руководители муниципалитетов Челябинской области должны максимально снизить риски подтопления жилого сектора во время предстоящего паводка. Такое поручение дал мэрам губернатор Алексей Текслер во время традиционного совещания. Кроме того, глава региона подробно остановился на вопросах подготовки к весенним субботникам и реализации различных поручений президента РФ, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе губернатора.



Лед скоро тронется

«В соответствии с предварительным прогнозом паводковая ситуация ожидается в пределах нормы, но все равно нужно готовиться. По большом счету все зависит от того, какой будет температурный режим. Мы знаем места, где могут образоваться заторы льда, там уже запланированы превентивные меры. Важно реализовать их вовремя, без срывов. Поручаю уделить особое внимание работе гидротехнических сооружений и максимально снизить риски подтопления жилого сектора. Информация о ходе паводка должна быть максимально доступна для людей везде, где есть риски подтопления. В этом сезоне опробуем мобильное приложение „МЧС России“, которое оперативно отправляет сообщения на мобильные устройства жителей. Также прошу обратить внимание на транспортную инфраструктуру: обеспечить мониторинг состояния мостов и традиционно подтопляемых участков автомобильных дорог», — отдал поручения губернатор.

Как сообщало ИА «Первое областное», в 2023 году пик паводка придется на 5-15 апреля. Превентивные меры, о которых говорил Алексей Текслер, начали применяться уже сейчас. Читайте на сайте Первого областного информагентства репортаж о взрывах льда в Варненском районе.

Помнить о нацпроектах и защитниках нации

Алексей Текслер подробно остановился на выполнении задач, поставленных президентом РФ Владимиром Путиным в его обращении к Федеральному собранию. В Челябинской области, как и по всей стране, необходимо усилить работу по модернизации здравоохранения, расселению ветхого и аварийного жилья, реализации инфраструктурных проектов.





«Есть возможность перенести средства 2024 года на 2023 год и, соответственно, раньше завершить запланированные по нацпроектам объекты и программы. Перечень таких объектов сформулирован», — отметил глава региона, обсуждая реализацию федеральных программ.

Уже традиционно губернатор заострил внимание глав муниципалитетов на поддержке семей участников СВО.

«Каждой семье участника СВО важно уделять внимание, оказывать необходимую поддержку. В каждом муниципалитете действуют соответствующие штабы под руководством глав территорий. У нас каждая семья имеет социальный паспорт, где описана вся проблематика и периодичность оказания помощи. Обратите внимание — это крайне важная работа, она должна у вас у всех находиться на личном контроле»,

— напомнил Текслер.

Субботники все ближе

Весна, как всегда — время наведения порядка. Субботники в Челябинской области продлятся с 17 апреля по 5 мая. Кроме того, весной начнется работа по ликвидации несанкционированных свалок.





«Прошу всех подготовиться заранее, привлечь жителей и трудовые коллективы, позаботиться об инвентаре, обеспечить своевременный вывоз мусора после субботников — у нас с этим бывают проблемы в ряде территорий. Также скоро начнем новый сезон ликвидации несанкционированных свалок. У муниципалитетов есть все инструменты для решения этих задач. В этом году к работе активно подключилось региональное отделение „Единой России“ в рамках партийного проекта „Генеральная уборка 74“. Понятно, самая крупная в Магнитогорске, прошу эту работу держать на особом контроле», — отметил глава региона.

Наконец, с 15 апреля в Челябинской области стартует голосование по отбору объектов благоустройства на 2024 год. Алексей Текслер подчеркнул, что голосование должно охватить максимальное число жителей. Особе внимание — Челябинску, Миассу, Златоусту и Копейску, где обычно активность горожан ниже, чем в среднем по региону.