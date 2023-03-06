В Челябинской области к борьбе с паводком готовы больше 10 тысяч человек

Начало ледохода ожидается в первых числах апреля

В Челябинской области началась подготовка к пропуску весеннего паводка. Ожидается, что южноуральские реки освободятся ото льда без серьезных разливов. Однако власти и МЧС учитывают любые сценарии. Поэтому в регионе сформирована группировка сил и средств численностью более 10 тыс. человек и 3300 единиц техники, а на случай подтопления населенных пунктов подготовлено полсотни пунктов временного размещения. Подробности — в материале ИА «Первое областное».

Весна в этом году ожидается теплая. По данным министерства общественной безопасности Челябинской области, в таких условиях к началу ледохода русла рек должны достаточно освободиться, чтобы пропустить лет без образования серьезных заторов. МЧС прогнозирует ледоход с 5 по 15 апреля с пиком половодья в тот же период. При этом максимальные уровни воды в реках ожидаются в пределах среднемноголетних значений. На отдельных водоемах — выше них.





Заторы льда вблизи населенных пунктов возможны в Ашинском, Брединском, Варненском и Троицком муниципальных районах. Чтобы защитить города и села от подтоплений, на реках Сим и Мань-Елга вблизи Аши, а также на реке Нижний Тогузак у села Варна лед будут взрывать (в Ашинском районе еще и чернить). На реке Берсуат у поселка Наследницкого Брединского района и по обе стороны от моста через реку Уй в Троицке ледовый покров распилят на части.

Работы по ослаблению льда начнутся в середине марта. Для их проведения в Ашинский, Карталинский и Брединский районы направят две аварийно-спасательные группы: одну от Уральского учебного спасательного центра в Новогорном, другую — от специализированной пожарно-спасательной части ГУ МЧС. В случае необходимости к подрывам льда привлекут военных — такая договоренность уже есть. Распиловкой льда в Троицке займутся спасатели областной поисково-спасательной службы.





«В целях оперативного реагирования на угрозу и возникновение ЧС, вызванных прохождением весеннего половодья, определена группировка сил и средств общей численностью 10 138 человек, 3305 единиц техники, 150 единиц плавательных средств, 9 воздушных судов», — отметили в министерстве общественной безопасности Челябинской области.



По состоянию на конец февраля в Челябинской области на случай подтопления населенных пунктов был подготовлен 51 пункт временного размещения, готовый принять 13 247 человек. Всего на территории Челябинской области имеется 445 пунктов временного размещения вместимостью 129 883 человека.





В муниципалитетах Челябинской области созданы резервы материальных ресурсов для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций общим объемом более 238 млн рублей. Размер областного резерва составляет 70,4 млн рублей. На случай непредвиденных расходов также существует финансовый фонд правительства Челябинской области в 200 млн рублей.

Уже на этой неделе, 9 марта, начнутся проверки готовности органов местного самоуправления к безопасному пропуску весеннего половодья 2023 года. Завершить проверки планируется к 26 марта.