В Челябинской области начали ремонт железнодорожных путей

В 2022 году планируется обновить почти 252 км

В Челябинской области стартовал ремонт на железной дороге. Первый этап — укладка 11,5 км пути и 8-ми стрелочных переводов на участках Бердяуш — Сулея, Чебаркуль — Кисегач и Разъезд № 2 — Тахталым. Всего в 2022 году обновят почти 252 км железнодорожных путей, сообщает пресс-служба ЮУЖД.

Капитальный ремонт проведут на 147,8 км пути. На 156 км пути рельсы будут заменены на новые.

Масштабы работ впечатляющие — для проведения ремонта завезено 180 тысяч шпал, 79 комплектов стрелочных переводов и 216 тыс. кубометров щебня.

«Для осуществления работ в рамках путевой кампании 2022 года собрано 84,2 км новой и 35,8 км старогодной путевой решетки, 74 комплекта стрелочных переводов», — уточнили в пресс-службе компании.

Результатом обновления путей станет увеличение скорости движения грузовых поездов на направлениях Оренбург — Айдырля (Оренбургская область) и Козырево — Чернявская (Челябинская область).



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