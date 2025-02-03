Небольшое похолодание ожидается в Челябинской области в первой декаде февраля

Снега будет мало

Начало наступившей недели в Челябинской области еще будет аномально теплым, но уже со среды температура воздуха немного снизится и до конца недели будет варьироваться в пределах от −6 до −8 градусов. Существенных осадков не предвидится. Подробнее о погоде с 3 по 9 февраля — в нашем материале.

Как сообщают синоптики, со вторника на регионы Урала начнет влиять гребень арктического антициклона с центром в районе Ямала. В связи с этим температура воздуха снизится, но погода сохранится облачной.

В Челябинске, согласно долгосрочным прогнозам, сегодня будет около нуля градусов, во вторник — до −3. Со среды и до конца недели температура воздуха составит −6...−8 градусов. Пасмурно, в отдельные дни может пройти слабый снег.

На западе региона температурные значения на неделе будут чуть выше. Например, сегодня еще будет слабый плюс, во вторник и среду — 0 градусов. С четверга и до конца недели синоптики обещают максимум −5 градусов. В середине недели без осадков, в выходные может пройти слабый снег. В горных районах — аналогично.

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