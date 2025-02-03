Начало февраля-2025 в Челябинской области выдалось рекордно теплым

В предыдущие годы температура также была аномально высокой

Последний зимний месяц в Челябинской области в этом году начался с рекордного тепла: 1 февраля температура воздуха поднялась до плюс 3,8 градуса. Как журналисту ИА «Первое областное» сообщили в областном Гидрометеоцентре, такого аномально теплого начала февраля в истории еще не было.

«Для сравнения: в 2023 и 2024 годах температура воздуха 1 февраля поднималась до плюс 1,5 градуса»,— рассказала начальник отдела метеопрогнозов Челябинского Гидрометеоцентра Екатерина Выходцева.

Что касается первой пентады февраля (первой пятидневки), то самой теплой она была в 2021 году — тогда столбик термометра держался на отметке +1 градус. Около −1 градуса — а это тоже аномальное тепло — температура держалась в первой пентаде февраля в 1981, 1983, 1989, 1992 и 2020 годах.

Синоптик подчеркнула, что значительные оттепели в середине февраля наблюдались в 2020, 2021 и 2023 годах. По ее словам, год за годом оттепели в течение февраля учащаются.

Но рекордно теплое начало февраля в этом году не побило рекорд 2004 года, когда 29 февраля температура воздуха в Челябинске поднялась до плюс 8,7 градуса. Хотя февраль еще впереди и кто знает, какие сюрпризы он нам преподнесет.

Пока же, по предварительным прогнозам, после аномального тепла температура воздуха в регионе снизится, пусть и не до среднемноголетних значений: синоптики обещают до −8 градусов при норме −14...−16 градусов.