В Челябинской области на трассе М-5 сняли ограничение движения

Трасса была закрыта для большегрузов и пассажирских автобусов из-за снегопада

Сегодня вечером, 20 декабря, в Челябинской области на трассе М-5 сняли ограничение движения для пассажирских автобусов, большегрузов, маршрутных и легковых такси, сообщили в пресс-службе ФКУ УПРДОР «Южный Урал». Трассу временно закрывали из-за сильного ветра, снегопада и метели.

Ограничение движения вводили на участке федеральной трассы км 1548 — км 1779 автодороги М-5 «Урал» Москва — Рязань- Пенза — Самара — Уфа — Челябинск (поворот на Миасс).

Аналогичное ограничение также вводили на участках трассы М-5 на территории Башкирии.

В пресс-службе напомнили, что узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах в Челябинской и Курганской областях можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы ФКУ УПРДОР «Южный Урал» — 8 (351) 266-65-63 (звонок бесплатный) и +7 982 331 37 84 (Telegram).