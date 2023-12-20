Трассу М-5 в Челябинской области на четыре часа закрыли для грузовиков из‑за метели

Если непогода сохранится, ограничение могут продлить

Сегодня, 20 декабря, в Челябинской области ввели ограничения на участке федеральной трассы М-5 «Урал» от Миасса до границы с Башкирией. С 11:00 до 15:00 там из-за метели не смогут проехать грузовые автомобили, а также автобусы, маршрутки и легковые такси. Об этом сообщила пресс-служба Упрдор «Южный Урал».

Ведомство предупредило, что ограничение могут продлить, если погода не улучшится.

Ранее ИА «Первое областное» писало, что сейчас обильные осадки идут в Аше, Симе, Катав-Ивановске и Усть-Катаве. Совсем скоро непогода накроет и остальные районы и города области, в том числе Челябинск. Из-за снегопада на трассе М-5 на границе Челябинской области и Башкирии уже возникла пробка. ГИБДД направила на помощь автомобилистам дополнительные экипажи.

UPD: Ограничение продлено до 20:00.