В Челябинской области из‑за гололедицы и снегопада продлили ограничение движения на трассе М-5

Проехать нельзя грузовикам, автобусам и такси

Сегодня, 30 ноября, из-за снегопада, плохой видимости и гололедицы на трассе М-5 на участке от Миасса до границы с Башкирией (с 1494-го по 1779-й километр) с 6 утра введено временное ограничение движения транспорта. Оно продляется второй раз — теперь до 22:00. Ограничение действует на пассажирские автобусы, маршрутные и легковые такси, грузовики, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Южный Урал».

По данным ведомства, дорожные службы ведут активную борьбу с последствиями снегопада. На трассу М-5 в Челябинской области подрядчики вывели всю свою технику. Ограничение движения могут продлить, если погода ухудшится. Водителям рекомендуют учитывать эту информацию при планировании поездок.

В Упрдоре «Южный Урал» напоминают, что по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы можно узнать о состоянии проезда и сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах в Челябинской и Курганской областях. Номера: 8 (351) 266-65-63 (звонок бесплатный) и +7 982 331 37 84 (Telegram).