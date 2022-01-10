Миндортранс Челябинской области ответил на жалобы дальнобойщиков о пробках на трассе М‑5

Водители сообщали о трехдневных заторах на границе с Башкирией

В январские праздники на Челябинскую область обрушились снегопады, из-за чего на дорогах региона образовывались заторы. Дальнобойщики пожаловались на бездействие дорожников. В региональном Миндортрансе прокомментировали ситуацию.

«Когда кончится этот беспредел дорожников на дороге?! Стоим уже третьи сутки на трассе. На участке границы Челябинской области и Башкирии. Сначала валил снег, ссылались на непогоду. Но сейчас погода прекрасная. Объясните, почему дорога не обработана, а движение открывают», — обратился водитель в группе «Текслер. Помоги!».

Специалисты ответили, что на данный момент на трассе М-5 «Урал» рабочее движение.

«Несколько дней в Челябинской области было объявлено штормовое предупреждение — снегопады и сильный ветер. Дорожники проводили работы в круглосуточном режиме», — сообщили в пресс-службе регионального Миндортранса.

По данным Упрдор «Южный Урал», на трассе температура воздуха составляет от −11 до −23 градусов, без осадков. Работает дорожная техника.