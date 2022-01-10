В январские праздники на Челябинскую область обрушились снегопады, из-за чего на дорогах региона образовывались заторы. Дальнобойщики пожаловались на бездействие дорожников. В региональном Миндортрансе прокомментировали ситуацию.
«Когда кончится этот беспредел дорожников на дороге?! Стоим уже третьи сутки на трассе. На участке границы Челябинской области и Башкирии. Сначала валил снег, ссылались на непогоду. Но сейчас погода прекрасная. Объясните, почему дорога не обработана, а движение открывают», — обратился водитель в группе «Текслер. Помоги!».
Специалисты ответили, что на данный момент на трассе М-5 «Урал» рабочее движение.
«Несколько дней в Челябинской области было объявлено штормовое предупреждение — снегопады и сильный ветер. Дорожники проводили работы в круглосуточном режиме», — сообщили в пресс-службе регионального Миндортранса.
По данным Упрдор «Южный Урал», на трассе температура воздуха составляет от −11 до −23 градусов, без осадков. Работает дорожная техника.