В Челябинской области местные жители спасли лебедя

Утомленная долгим перелетом птица несколько дней отдыхала на частном подворье

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В Ашинском районе местные жители спасли лебедя, утомленного дальним перелетом. Несколько дней птица приходила в себя на частном подворье, а вечером 11 апреля ее выпустили в естественную среду обитания, сообщили утром 12 апреля в пресс-службе министерства экологии Челябинской области.

Несколько дней назад жители частного сектора Аши обнаружили в своем огороде обессилевшего лебедя. О находке они сразу же сообщили инспектору Минэкологии Челябинской области по Ашинскому району. Эксперты, прибыв на место, осмотрели лебедя и обнаружили, что он находится в утомленном состоянии из-за длительного перелета и непогоды. Хозяева согласились оставить лебедя на несколько дней на своем подворье, чтобы птица набралась сил.

«Вечером 11 апреля в присутствии местных жителей, оказавших помощь лебедю, сотрудников Ашинского городского общества охотников и рыболовов птица была выпущена в естественную среду обитания на реке Аша в районе поселка Вороново», — сообщили в ведомстве.

Сейчас жизни и здоровью лебедя ничто не угрожает.

Напомним, в начале апреля на Аркаим позже обычного срока вернулись лебеди-шипуны. Обычно краснокнижные птицы возвращаются из Центральной Азии в конце марта. В этом году, по словам орнитолога Валерии Гашек, поздний прилет обусловлен прохладным мартом.