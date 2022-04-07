На Аркаим в этом году лебеди вернулись позже обычного

В заповеднике готовятся к новому туристическому сезону

В заповеднике Аркаим были замечены лебеди-шипуны. К началу апреля они вернулись из Центральной Азии. Птицы занесены в Красную книгу Челябинской области, но на Аркаиме не считаются редкостью.







«Обычно лебеди возвращаются раньше — после 20 марта. В этом году первый месяц весны случился прохладным и лебеди прилетели позднее обычного. Потомство выводят регулярно на Александровском пруду, но как-то семейства лебедей были замечены и на Караганке», — прокомментировала орнитолог Валерия Гашек.

В то же время на Аркаиме зацвели первые цветы — мать-и мачеха. Их зафиксировал геолог Аркадий Шохин.





Отметим, что сейчас на Аркаиме полным ходом идет подготовка к открытию туристического сезона. В этом году туристам представят отремонтированный музей с обновленной экспозицией.