В Челябинской области мастерица дарит вторую жизнь выброшенным новогодним елкам

Девушка изготавливает из них яркие брелоки, игрушки и значки

Первые новогодние елки уже отправились за ненадобностью на контейнерные площадки. Но некоторые праздничные деревца еще могут оказаться полезными. К примеру, жительница Снежинска Арина Бардашевская превращает стволы елок в оригинальные сувениры. Как это происходит, узнал корреспондент ИА «Первое областное».

Девушка работает в снежинском ядерном центре, но в качестве хобби несколько лет занимается пирографией — выжигает по дереву. С ее легкой руки, например, появилась созданная на заказ деревянная четырехслойная карта из игры «Ведьмак». Из древесины Арина также делает сумки, разделочные доски, предметы домашнего обихода... А два года назад, посмотрев на выброшенные после новогодних торжеств елки, девушка решила пустить материал в дело.

«Обычно для сувениров я покупала в магазинах готовые спилы. Но тут подумала: почему бы не попробовать использовать стволы новогодних деревьев? Предложила мужу, забрали с контейнерных площадок около десятка деревьев. Получилось, что и мы сэкономили, и елки снова пригодились», — улыбается Арина.





Основная часть времени уходит не столько на само изготовление сувениров, сколько на подготовку сырья. Стволы деревьев просыхают около года в отапливаемом гараже, а затем примерно столько же сохнут готовые спилы. В процессе сушки часть материала выбраковывается из-за трещин и других дефектов.

Чтобы изготовить из готовых елочных спилов брелоки или праздничные украшения, девушка тратит несколько вечеров. Каждый спил шлифуется, затем карандашом наносится эскиз. Далее наступает черед выжигания, после чего на дерево наносится акриловая краска. Мастерица не покрывает готовые изделия лаком: говорит, так лучше сохраняется натуральный хвойный аромат.

Свои работы Арина выставляет на новогодних ярмарках в Снежинске. Покупатели находятся быстро, причем чаще всего это взрослые люди.

«Если честно, не ожидала, что вокруг моих игрушек из елок будет такой ажиотаж. Делаю их просто для своего удовольствия в свободное от работы время, а вышло так, что людям понравилось. К нынешним праздникам сделала около 80 сувениров, и почти все уже разобрали», — говорит снежинка.



Арина Бардашевская добавляет: некоторые горожане, зная о ее необычном хобби, уже начали в соцсетях предлагать на переработку свои елки. К новому сезону девушка планирует вновь заготовить материалы, чтобы даже после праздников владельцы ее сувениров носили частичку праздника с собой.

Если ваша праздничная елка потеряла свой вид, и вы не знаете, что делать с ней дальше, почитайте про различные разумные способы ее утилизации.