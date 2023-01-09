Куда сдать новогоднюю елку?

Выбираем самый разумный способ утилизации праздничных деревьев

Праздники закончились, и настал грустный час расставания с новогодними елками. ИА «Первое областное» узнало о различных вариантах утилизации отслуживших свое хвойных. В том числе — с пользой для окружающего мира.

Самый простой способ освободить квартиру от елки — просто вынести ее на контейнерную площадку. Такую рекомендацию дал горожанам заместитель главы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов. По его словам, вывозить деревья будет региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «Центр коммунального сервиса».

В пресс-службе мэрии корреспонденту ИА «Первое областное» пояснили, что специально готовить деревья к утилизации (например пилить на части или срезать ветки) не нужно. Можно оставлять их на контейнерных площадках целиком.

В пресс-службе ЦКС предупредили, что елки нельзя выбрасывать в контейнеры. Как и старая мебель, они относятся к крупногабаритному мусору, который необходимо оставлять на специальных площадках или рядом с баками. Нарушение этого правила в лучшем случае приведет к быстрому переполнению баков, а в худшем — в повреждению оборудования при попадании стволов деревьев в кузов спецмашины.

После попадания елок на полигоны ТБО их измельчат в шредерах, а получившуюся стружку пустят на подсыпку дорог на территориях предприятий.

В предыдущие годы новогодние елки принимал челябинский зоопарк. Ветки и хвою использовали в качестве подстилок для тамошних обитателей, а стволы деревьев шли на игрушки и когтеточки для хищников. Однако в этом году зоопарк елки не принимает, предупредили в мэрии.

Разумный способ утилизации елок для горожан с экологическим мышлением — сдать их на переработку. Такую возможность дает проект «Разделяйка», который каждый год проводит акцию «Елки не палки». Елки принимают по адресу ул. Братьев Кашириных, 55 (Экоцентр). Из собранных деревьев приготовят мульчу — специальный состав, который добавляют в почву для защиты растений от холода зимой и жары летом. Прием елок в «Разделяйке» открылся 3 января и продлится до конца месяца.

Наконец, утилизировать елку можно и самостоятельно. Например, если у вас есть дача с баней, то части дерева отлично подойдут для растопки печи: жара от дров из хвойных пород деревьев немного, но зато их легко разжечь. Если хвоя не успела осыпаться, то из веток можно соорудить полезный банный веник. Кроме того, в умелых руках новогодняя елка может обрести новую жизнь в виде красивой поделки или полезной в быту вещицы. Той же когтеточки для кошки, например.