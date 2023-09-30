Тент размером с «трешку» для бойцов СВО сшили мастерицы Челябинской области

Депутат ЗСО Ольга Мухометьярова показала «Фронтовую поляну», в изготовлении которой сама приняла участие

Депутат Законодательного Собрания Челябинской области Ольга Мухометьярова вместе с мастерицами Златоуста сшили огромный маскировочный тент, который с любовью назвали «Фронтовая поляна». Полотно площадью 64 квадратных метра в специальном чехле совсем скоро отправится в зону СВО.

«Влюбилась в нашу „фронтовую поляну“, наполненную женской энергией и желанием защитить, спасти, спрятать», — поделилась парламентарий на своей странице в соцсети.

Шили мастерицы и днем и ночью. За две недели кропотливой ручной работы было израсходовано 250 лыковых кистей, 1,5 больших бобины ниток, более 15 тысяч пучков были пришиты к тенту.

«Уникальность маскировочного тента не только в том, что он максимально адаптирован под окружающую среду, но и в том, что весит он не больше, чем обычная маскировочная сеть такого-то размера, а может и легче, да и по компактности „поляна“ тоже выигрывает», — пишет Ольга Мухометьярова.

Размер тента сопоставим с площадью двух-, а то и трехкомнатной квартиры.