В Челябинской области машины на летней резине не выпустят на трассу в гололед

Госавтоинспекция просит отнестись к мерам с пониманием и призывает отказаться от поездок в связи с непогодой

В случае возникновения гололедных явлений сотрудники Госавтоинспекции Челябинской области не будут допускать к участию в дорожном движении по федеральным трассам водителей, управляющих транспортными средствами на летней резине, сообщили в ведомстве.

Принимаемые меры направлены на предотвращение ДТП на скользких дорогах.

Напомним, в горнозаводской зоне автодороги М-5 Москва — Челябинск наблюдаются обильные осадки в виде снега. В связи с погодными условиями движение затруднено в обоих направлениях. На трассе работает дорожная техника.

Прогноз неблагоприятный: в отдельных районах Челябинской области в ночь на 14 октября пройдет ледяной дождь, ожидается налипание мокрого снега и сильная гололедица.

Госавтоинспекция призывает водителей отказаться от выезда на автомобильные дороги в связи с непогодой.

При этом личный состав ГАИ несет службу в усиленном режиме, экипажи ДПС ориентированы на незамедлительное оказание помощи участникам дорожного движения, на сохранение жизни и здоровья людей.

При возникновении затруднительных ситуаций в пути обращайтесь к ближайшему экипажу ДПС или в единую диспетчерскую службу по телефону 112, дежурную часть полиции по телефону 02 (102 с мобильного).