Закрыта трасса из Магнитогорска в Уфу из‑за непогоды

Движение ограничено на участке автодороги Уфа — Инзер — Белорецк

Спасатели МЧС России ввели полное ограничение движения для всех видов транспорта на трассе Уфа — Инзер — Белорецк. Автодорога закрыта с 67‑го по 222‑й километр — на территории Архангельского и Белорецкого районов Башкортостана, сообщает Башинформ.ру.

Ограничение связано с резким ухудшением погодных условий, создающих опасность для участников дорожного движения. Данная трасса является ключевой транспортной артерией, связывающей Магнитогорск с Уфой.

В МЧС республики призвали водителей быть предельно аккуратными и бдительными за рулем.

«При ухудшении видимости из-за тумана включите противотуманные фары, соблюдайте скоростной режим, держите дистанцию и не забывайте пристегнуть ремни безопасности», — напомнили спасатели.

На данный момент информация о сроках открытия движения отсутствует. Дорожные службы и спасатели продолжают мониторить ситуацию на трассе. Автомобилистам, планирующим поездку в направлении Уфы из Магнитогорска и близлежащих городов, рекомендуется отложить поездку или выбрать альтернативные маршруты.

В Челябинской области в ночь на 14 октября ожидается ледяной дождь и гололедица.