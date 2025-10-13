Ледяной дождь и гололед ожидаются в Челябинской области 14 октября

Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий



В Челябинской области в ночь на 14 октября ожидается ухудшение погодных условий. Как сообщает министерство общественной безопасности региона, ночью и утром Южный Урал ожидают ледяной дождь, гололедные явления и налипание мокрого снега на провода.

Согласно прогнозу ЦГМС, в области прогнозируется облачная погода с прояснениями. Ночью местами ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега, ледяного дождя и дождя. В отдельных районах возможны гололедные явления ночью и утром, а также туманы.

Температура воздуха составит ночью от −1 до +1 градуса, днем от +6 до +8 градусов.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций жителям области следует звонить по номерам экстренных служб: 101 или 112. Спасатели призывают граждан воздержаться от поездок на личном транспорте без крайней необходимости и быть особенно осторожными при передвижении пешком.

14 октября на Руси отмечали Покров Пресвятой Богородицы. Снег на Покров обещал раннюю и снежную зиму.