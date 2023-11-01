В Челябинской области ликвидируют структуру, отвечавшую за проведение ГТО

Она просуществовала восемь лет

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер распорядился ликвидировать госучреждение, отвечающее за проведение ГТО. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте правовой информации.

«Ликвидировать в установленном порядке областное государственное бюджетное учреждение „Дирекция спортивно-массовых мероприятий и Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса „Готов к труду и обороне“ в Челябинской области“», — говорится в документе.

Ликвидация учреждения поручена министерству по физической культуре и спорту Челябинской области.

Госучреждение было создано в 2015 году в соответствии с распоряжением правительства Челябинской области после того, как в России по распоряжению президента Владимира Путина возродили Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». Оно было организатором таких мероприятий, как «Кросс нации», «Лыжня России», «Оранжевый мяч», сельские спортивные игры «Золотой колос» и многих других. Дирекцией вместе с муниципальными образованиями было открыто 50 центров тестирования по выполнению норм ГТО, где могли испытать себя южноуральцы в возрасте от 6 до 70 лет. Лучшим выдавали знаки отличия.

Сотрудники ликвидированной организации перейдут работать в недавно созданную АНО «Дирекция спортивно-массовых мероприятий в Челябинской области».