Губернатор Челябинской области Алексей Текслер распорядился ликвидировать госучреждение, отвечающее за проведение ГТО. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте правовой информации.
«Ликвидировать в установленном порядке областное государственное бюджетное учреждение „Дирекция спортивно-массовых мероприятий и Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса „Готов к труду и обороне“ в Челябинской области“», — говорится в документе.
Ликвидация учреждения поручена министерству по физической культуре и спорту Челябинской области.
Госучреждение было создано в 2015 году в соответствии с распоряжением правительства Челябинской области после того, как в России по распоряжению президента Владимира Путина возродили Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». Оно было организатором таких мероприятий, как «Кросс нации», «Лыжня России», «Оранжевый мяч», сельские спортивные игры «Золотой колос» и многих других. Дирекцией вместе с муниципальными образованиями было открыто 50 центров тестирования по выполнению норм ГТО, где могли испытать себя южноуральцы в возрасте от 6 до 70 лет. Лучшим выдавали знаки отличия.
Сотрудники ликвидированной организации перейдут работать в недавно созданную АНО «Дирекция спортивно-массовых мероприятий в Челябинской области».