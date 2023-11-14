В ближайшую субботу, 18 ноября, в челябинском ТРК состоится большой спортивный праздник, на котором все желающие смогут бесплатно выполнить нормативы комплекса «Готов к труду и обороне». Все оборудование, необходимое для фиксирования результатов, будет размещено на территории комплекса, сообщает региональная дирекция спортивно-массовых мероприятий.
Проверить свои физические возможности и выполнять упражнения комплекса ГТО могут все желающие бесплатно. Для этого необходимо иметь спортивную форму. Гостям праздника предложат сдать несколько упражнений ГТО. Среди них:
— прыжки в длину;
— сгибание и разгибание рук;
— наклон вперед стоя на гимнастической скамье;
— поднимание туловища из положения лежа на спине и другие.
Организаторы также приглашают посетить спортивный праздник. Они проведут викторины и розыгрыши призов, проведут лекции о правильном питании и активном образе жизни. А самым активным участникам вручат подарки. Мероприятие пройдет 18 ноября (начало в 13:00) в ТРК «Горки».
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