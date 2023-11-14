Челябинцев приглашают выполнить нормативы ГТО на спортивном празднике

Мероприятие пройдет 18 ноября в ТРК «Горки»

В ближайшую субботу, 18 ноября, в челябинском ТРК состоится большой спортивный праздник, на котором все желающие смогут бесплатно выполнить нормативы комплекса «Готов к труду и обороне». Все оборудование, необходимое для фиксирования результатов, будет размещено на территории комплекса, сообщает региональная дирекция спортивно-массовых мероприятий.

Проверить свои физические возможности и выполнять упражнения комплекса ГТО могут все желающие бесплатно. Для этого необходимо иметь спортивную форму. Гостям праздника предложат сдать несколько упражнений ГТО. Среди них:

— прыжки в длину;

— сгибание и разгибание рук;

— наклон вперед стоя на гимнастической скамье;

— поднимание туловища из положения лежа на спине и другие.

Организаторы также приглашают посетить спортивный праздник. Они проведут викторины и розыгрыши призов, проведут лекции о правильном питании и активном образе жизни. А самым активным участникам вручат подарки. Мероприятие пройдет 18 ноября (начало в 13:00) в ТРК «Горки».

Возрастное ограничение: 0+