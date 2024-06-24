В Челябинской области каждый год идут опасные дожди

Полуметровые лужи не должны пугать южноуральцев

Вслед за аномально жаркой погодой в Челябинск пришли ливни и град, на границах с другими регионами очевидцам попадаются даже смерчи. Кажется, что такая контрастная погода должна быть связана с какими-то катаклизмами и серьезными погодными изменениями, тем же пресловутым глобальным потеплением. Корреспондент нашего информагентства пообщалась с сотрудниками Челябинского гидрометцентра, чтобы понять, нормальное ли это явление, и разобраться, какие осадки характерны для Челябинской области.

Так, начальник отдела метеопрогнозов Екатерина Выходцева рассказала, что для нашего региона характерны несколько типов дождей, отличающихся своей интенсивностью. И если с каждым из них челябинец знаком, то о наличии опасных дождей мог и не догадываться.

Ливневые осадки. Сюда попадают интенсивные, но кратковременные осадки, выпадающие из кучево-дождевых облаков (это могут быть дожди, град или снег). Характеризуются быстрым резким выпадением, таким же резким прекращением, быстро набегающими тучами и таким же стремительным их рассеиванием. Вместе с ливневыми дождями приходит сильный ветер с порывами и шквалами, нередко (но не всегда) грозы.

Обложные осадки. Это длительные осадки в виде дождя или снега без резкого и неожиданного начала и конца (то есть по небу сразу можно догадаться, что скоро пойдет дождь). Они выпадают на значительной площади из слоисто-дождевых и высокослоистых облаков.

Моросящий дождь. Так называют мелкий и частый дождь, относящийся к обложным осадкам. Капли такого дождя крупнее капель мороси и имеют большую скорость падения.

Также дождь разделяют по количеству выпавших осадков. Так, небольшой дождь или морось покрывает дороги до двух миллиметров, умеренный дождь — на 3—14 миллиметров, сильный дождь — до 50 миллиметров. При большем объеме выпавшей воды дождь считается очень сильным.

Существует классификация и опасных дождей — явлений, представляющих угрозу безопасности людей и инфраструктуры. К ним относят очень сильный дождь, при котором за 12 часов выпадает не менее 50 миллиметров осадков, а в районах Верхнего Уфалея, Златоуста, Катав-Ивановска и Миасса (то есть в горнозаводской зоне) — не менее 30 миллиметров. Второй опасный тип осадков — продолжительный сильный дождь, когда за день как из ведра выливается не менее 100 миллиметров воды. Последнее опасное явление — крупный град диаметром от двух сантиметров.

К слову, начальник челябинского ЦГМС Валерий Кочегоров считает, что прошедшие накануне ливни — не аномальное явление. По его словам, в регионе каждый год осадками топит дороги и дома, но последние засушливые лета всех немного избаловали и заставили позабыть, что сильные дожди для нашего региона — норма.