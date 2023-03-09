Отделение Социального фонда России по Челябинской области проинформировало, что за два месяца 2023 года единое пособие назначено более чем 146 тысячам детей до 17 лет и более чем 8 тысячам беременных женщин. Всего на новую выплату поступило более 114 тысяч заявлений. В ведомстве также уточнили, что с марта изменился график выплаты пособия за первенца. Теперь их нужно ждать третьего числа каждого месяца.
Общая сумма перечисленных средств составила более 1 млрд 51 млн рублей. Всего к настоящему времени от южноуральцев поступило более 114 тыс. заявлений на новую выплату.
Ожидается, что на Южном Урале единое пособие на детей и беременных смогут получать почти 180 тысяч семей.
Кто может рассчитывать на пособие, а кому откажут, читайте в отдельном материале.
Выплаты на первенцев до 3 лет подтверждены на 5387 заявлений. Теперь пособие входит в единое пособие и оформляется по новым правилам.
«В то же время, если ребенок появился в семье до 2023 года, родители могут получить выплату по ранее действовавшим правилам. То есть без учета имущества и при наличии более высоких доходов у семьи — в пределах двух прожиточных минимумов на человека, а не одного, как при оформлении единого пособия. За выплатой на первого ребенка по прежним правилам обратилось 6262 южноуральца», — рассказали в пресс-службе Социального фонда.
Также в ведомстве разъяснили, что теперь ежемесячная выплата на первого ребенка до 3 лет будет начисляться третьего числа каждого месяца. Это единый день доставки всех детских пособий Социального фонда. Средства будут поступать родителям в новом месяце за предыдущий, например, в марте — за февраль, в апреле — за март.