В Челябинской области изменился график выплаты пособия за первенца

Платежи теперь поступают третьего числа — в единый день доставки всех детских пособий

Отделение Социального фонда России по Челябинской области проинформировало, что за два месяца 2023 года единое пособие назначено более чем 146 тысячам детей до 17 лет и более чем 8 тысячам беременных женщин. Всего на новую выплату поступило более 114 тысяч заявлений. В ведомстве также уточнили, что с марта изменился график выплаты пособия за первенца. Теперь их нужно ждать третьего числа каждого месяца.

Общая сумма перечисленных средств составила более 1 млрд 51 млн рублей. Всего к настоящему времени от южноуральцев поступило более 114 тыс. заявлений на новую выплату.

Ожидается, что на Южном Урале единое пособие на детей и беременных смогут получать почти 180 тысяч семей.

Кто может рассчитывать на пособие, а кому откажут, читайте в отдельном материале.

Выплаты на первенцев до 3 лет подтверждены на 5387 заявлений. Теперь пособие входит в единое пособие и оформляется по новым правилам.

«В то же время, если ребенок появился в семье до 2023 года, родители могут получить выплату по ранее действовавшим правилам. То есть без учета имущества и при наличии более высоких доходов у семьи — в пределах двух прожиточных минимумов на человека, а не одного, как при оформлении единого пособия. За выплатой на первого ребенка по прежним правилам обратилось 6262 южноуральца», — рассказали в пресс-службе Социального фонда.

Также в ведомстве разъяснили, что теперь ежемесячная выплата на первого ребенка до 3 лет будет начисляться третьего числа каждого месяца. Это единый день доставки всех детских пособий Социального фонда. Средства будут поступать родителям в новом месяце за предыдущий, например, в марте — за февраль, в апреле — за март.