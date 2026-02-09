В Челябинской области из‑за снегопада закрыли движение на участке трассы М‑5

Ограничение ввели для такси, автобусов и большегрузов

Сегодня, 9 февраля, на участке трассы М‑5 «Урал» в Челябинской области из‑за непрекращающегося снегопада ввели ограничение движения для большегрузов, такси и автобусов. Оно будет действовать с 10 до 17 часов на участке от Башкирии до Чебаркуля — с 1548‑го по 1799‑й километр, сообщили в областной Госавтоинспекции.

«Время окончания ограничения движения может быть изменено по причине продолжения действия неблагоприятных погодных условий»,— уточнили в ведомстве.

Водителей просят учитывать эту информацию и воздержаться от поездок.

В Челябинской области расчищать региональные трассы от снега начали еще ночью: на дороги вывели сто единиц техники. Днем количество машин увеличат до 245.

Ранее под Челябинском автобус съехал в кювет в условиях непогоды. А в Челябинске утром были 9‑балльные пробки.