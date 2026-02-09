Под Челябинском автобус съехал в кювет во время снегопада

Пассажиров в салоне не было

Сегодня, 9 февраля, утром на 30‑м километре трассы Вахрушево — Долгодеревенское водитель автобуса не справился с управлением в условиях снегопада и съехал в кювет. На помощь водителю транспорта пришли инспекторы и спецтехника, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области.

«В момент происшествия пассажиров в автобусе не было. Водитель не пострадал»,— уточнили в ведомстве.

В ГАИ призывают автомобилистов быть предельно осторожными на дорогах, особенно во время снегопадов и гололедицы. Важно снижать скорость и соблюдать увеличенную дистанцию.

Напомним, в Челябинске утро понедельника началось со множества ДТП и 9‑балльных пробок.