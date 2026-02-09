Утренние пробки в Челябинске достигли 9 баллов

Движение затрудняют ДТП

Сегодня, 9 февраля, утром Челябинск встал в 9-балльных пробках. Движение осложняют прошедший снегопад, гололедица и неосторожность водителей: очевидцы сообщают о не менее чем восьми ДТП, передает ИА «Первое областное».

В администрации Челябинска отметили, что бороться с последствиями снегопада дорожники начали еще ночью — сразу после того, как начались осадки.

«В первую очередь велась патрульная очистка дорог, особенно тех, по которым движется общественный транспорт. Ночью было задействовано 192 единицы техники и 170 рабочих»,— уточнили в мэрии.

Также от снега очищали межквартальные выезды, чтобы челябинцы могли беспрепятственно выехать из дворов. Ночью работало 40 спецмашин, днем планируют вывести 93 единицы техники и 480 рабочих.

«Любой снегопад затрудняет дорожную обстановку в городе. Чтобы не усугублять ее, просим челябинцев соблюдать дистанцию и скоростной режим»,— заключили в администрации.

Ранее синоптики предупреждали южноуральцев о ночных снегопадах и гололедице. Осадки ожидаются и в дневные часы.